В Барнауле загорелся большой торговый центр «Успех». Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле загорелся большой торговый центр «Успех» на улице Попова, 214. Пожар случился ночью 9 января. Возгорание произошло на складе автомобильной резины на третьем этаже.

— В тот момент в здании было двое охранников, они сами вышли на улицу и не пострадали. Пожарно-спасательные подразделения локализовали горение на площади около 500 квадратных метров. В тушении участвовали 92 человека и 27 единиц техники. По предварительным данным, на месте происшествия пострадал один из бойцов пожарной охраны, — сообщает издание «Толк».

Большая часть помещений от огня не пострадала. Причины возгорания позже установят дознаватели.

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