В Новосибирске «Фольксваген» сбил подростка на светофоре после ДТП с «Тойотой»

Машину занесло на дорожное ограждение и на тротуар. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске столкнулись «Тойота» и «Фольксваген». Последний после ДТП снес дорожные ограждения и наехал на пешехода, стоявшего на светофоре. Авария случилась вечером 9 января в Заельцовском районе.

— В 20:27 31-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 ехал по Вокзальной магистрали, поворачивая налево на улицу Сибирская. Напротив дома № 3 на Вокзальной магистрали он столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan за рулем которого был 62-летний водитель, — рассказали в городской Госавтоинспекции. — После столкновения «Фольксваген» сбил металлическое ограждение и подростка, стоявшего на светофоре.

В ДТП пострадали 16-летний мальчик-пешеход и 62-летняя пассажирка «Фольксвагена». Их доставили в больницу с различными травмами. На месте работал экипаж ДПС.

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