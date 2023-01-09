С 31 декабря по 8 января в Новосибирской области произошло 88 пожаров.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области за новогодние выходные при пожарах погибло 3 человека, пострадало — 4. Всего же с 31 декабря по 8 января произошло 88 пожаров.
— Количество пожаров сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Погибших стало меньше в четыре раза, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что связано сокращение пожаров с более ответственным подходом сибиряков к собственной безопасности.
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