С 31 декабря по 8 января в Новосибирской области произошло 88 пожаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области за новогодние выходные при пожарах погибло 3 человека, пострадало — 4. Всего же с 31 декабря по 8 января произошло 88 пожаров.

— Количество пожаров сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Погибших стало меньше в четыре раза, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что связано сокращение пожаров с более ответственным подходом сибиряков к собственной безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер