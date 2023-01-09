В Новосибирске «Тойота» сбила школьника, переходившего дорогу

В Новосибирске водитель «Тойоты» сбил ребенка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске водитель «Тойоты» сбил ребенка, переходившего дорогу. ДТП случилось вечером в понедельник, 9 января в Калининском районе города.

— В 21:10 37-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» ехал по Красному проспекту в сторону улицы Тюленина. Напротив дома № 314 на Красном проспекте он сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего школьника доставили в больницу с различными травмами. На месте работал экипаж ДПС.

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