Бойцы батальона «Вега» в зоне СВО получили открытки с видами Новосибирска

Сибиряки получили открытки с видами родных мест. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бойцы новосибирского добровольческого батальона «Вега», находящиеся в зоне СВО, получили к Новому году открытки с изображением родных мест.

— К Новому году отправили бойцам посылки с продуктами и другими необходимыми вещами. А в дополнение к ним шли открытки с изображением разных памятных мест Новосибирской области. Старались сделать так, чтобы ребята получили открытки с видами того района, где живут, — рассказал КП-Новосибирск командир подразделения и вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.

В то же время, дети отправившихся на СВО добровольцев получили подарки и поздравления от имени своих отцов.

На данный момент в зоне СВО находится 51 военнослужащий отряда «Вега». Остальные бойцы продолжают подготовку.

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