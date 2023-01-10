Метели и гололедица: в Новосибирске морозы окрепнут до -30 градусов

В Новосибирске морозы опустятся ниже -30 градусов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода во вторник, 10 января, новосибирцев не порадует. Температура опустится до -30 градусов, ко всему прочему на дорогах будет сильная гололедица и ветер с порывами до 16 метров в секунду.
— Ночью в Новосибирске похолодает до -27...-29. Днем будет -25...-27. Будет переменная облачность, небольшой снег. На дорогах сильная гололедица, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области температура ночью опустится до -27…-32, а местами до всех -38. Такая же стужа будет и днем — до -24…-29, местами до -34.
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