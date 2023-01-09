В Новосибирске полицейские спасли четырех человек от переохлаждения

Сотрудники Госавтоинспекции помогли отбуксировать поломанный автомобиль. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске лейтенант полиции Никита Рожков и младший лейтенант полиции Станислав Пудовиков спасли четырех человек от переохлаждения. Они помогли отбуксировать заглохший на морозе автомобиль.

— В 7:30 30 декабря на площади Труда сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль, стоящий на проезжей части с включенной аварийкой. В машине было 4 человека: два мужчин и две женщины. Они рассказали, что автомобиль заглох и не заводится, — рассказали в региональном МВД.

На улице в то время было около -25 градусов, оставшиеся на морозе люди могли получить переохлаждение. Чтобы не допустить этого, полицейские отбуксировали поломанную машину до места работы сибиряков и так помогли им добраться до пункта назначения без проблем.

Через некоторое время спасенные от переохлаждения сибиряки позвонил в полицию по телефону доверия и поблагодарили за помощь.

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