В Железнодорожном районе Новосибирска произошло серьезное ДТП

После столкновения один из автомобилей врезался в столб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло на Вокзальной магистрали в понедельник, 9 января. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

В аварию попали кроссовер Volkswagen Tiguan и внедорожник Toyota Land Cruiser. После столкновения один из автомобилей влетел в столб.

В «Тойоте» находились водитель и пассажир. По словам очевидцев, никто из них не пострадал.

− В автомобиле Volkswagen находились водитель и пассажирка. Она получила травму спины, − уточнили в публикации.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

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