Новосибирские школьники построили мини-острог в музее Карасука

Работа была крайне непростой. Фото: Карасукский краеведческий музей
Мини-острог, построенный школьниками, появился в музее Карасука Новосибирской области. Об этом сообщает «Горсайт».
На новогодних каникулах в Карасукском краеведческом музее заработала выставка «Пять Петровских крепостей». В ней отражена история острогов, возведенных в нашем регионе.
Шанс первыми посетить уникальную выставку выпал ученикам 9 класса средней школы №2. Сначала их ждала лекция и просмотр видеоматериалов, после этого ребятам предложили собрать деревянный макет острога 18 века.
Работа была крайне непростой. Действовать приходилось по инструкции, чтобы все детали сошлись.
− Школьникам потребовалось на сборку экспоната более часа. Подача материала в виде игры ребятам нравится, − рассказала научный сотрудник Карасукского краеведческого музея Ольга Кузмичева.
Интересно, что макет разборный, то есть собирать его можно не один раз.
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