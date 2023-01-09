«Внутренности и шкура валяются на дороге!»: житель Кузбасса обнаружил посреди улицы останки домашнего скота

Останки животного валялись посреди улицы. Фото: стоп-кадры из видео / Инцидент Кузбасс

Житель Кемеровской области рассказал о том, что неизвестные забили скотину и бросили останки посреди улицы. Эта картина шокировала местного жителя, пишет «Сибдепо».

Все произошло в деревне Силино Кемеровской области. Видео с места забоя появилось в Телеграм-канале «Инцидент Кузбасс».

− 21-й век на дворе, а у нас скотину колют прямо посреди улицы. Внутренности, потроха, шкура валяются на дороге. Кругом жилые дома, дети, − пожаловался сибиряк.

На место вызвали участкового, однако он, по словам мужчины, не предпринял никаких действий.

Как пояснили в пресс-службе Департамента по охране объектов животного мира, если убой производится с целью получения продуктов для личного потребления, то для этого нет специально отведенных мест.

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