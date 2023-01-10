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НовостиОбщество9 января 2023 23:00

«Уехала к другу отмечать Новый год»: в Новосибирске ищут женщину с родинкой на подбородке

В Новосибирске 40-летняя женщина с родинкой на подбородке уехала отмечать Новый год к другу и пропала
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Светлана перестала выходить на связь 3 января. Фото: предоставлено Екатериной

Светлана перестала выходить на связь 3 января. Фото: предоставлено Екатериной

В Новосибирске ищут 40-летнюю Светлану Михайловну Коваленко. Женщина уехала из дома 31 декабря, а после перестала выходить на связь.

- Она поехала к другу отмечать Новый год. До 3 января Света звонила, а после перестала выходить на связь. Ее друг тоже трубку не берет, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, сестра пропавшей.

По словам женщины, последний раз Светлана была на улице Звездной. Ее рост 174-176 сантиметров, телосложение полное, волосы темно-русые, глаза коричневые. Особая примета – родинка на подбородке.

- Она была одета в черную куртку, шапку серую, ботинки черные с зелёными полосками, - уточнила Екатерина.

Екатерина написала заявление в полицию и планирует обращаться к волонтерам.

- Полицейские ездили к знакомому Светы, но там им никто не открыл, - говорит сестра исчезнувшей сибирячки.

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