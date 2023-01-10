Горку восстановили. Фото: vk.com/green54eco

В Новосибирске восстановили украденную деревянную горку. Напомним, что неизвестные украли ее в начале января из микрорайона Аэропорт. Волонтеры написали заявление в полицию.

- Горка в микрорайоне Аэропорт восстановлена! Уже сейчас десятки довольных ребятишек и их родители ловят последние праздничные деньки в сквере Чаплыгина, - сообщили в группе «Зеленая дружина».

Как отметили волонтеры, они все равно выяснят, кто разобрал и унес самый первый вариант горки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер