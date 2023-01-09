Теперь на частоте 107,7 FM можно услышать Relax FM.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
«Радио Шансон» прекратило вещание в Новосибирске. Теперь на частоте 107,7 FM можно услышать Relax FM.
— Relax FM уникален для российской радиоиндустрии. В эфире транслируются композиции, которые не услышишь ни на одной другой радиостанции. Такая музыка ассоциируется с путешествиями и приятными встречами, дарит положительные эмоции и наполняет энергией, — говорится на сайте Relax FM.
Столица Сибири присоединилась к сети вещания Relax FM 31 декабря. А из списка городов вещания «Радио Шансон» Новосибирск исчез.
Напомним, что в декабре 2021 года после 30-летнего вещания закрыли телестанцию «Мир». Причин для закрытия оказалось много: переход на цифровое телевидение, «выдавливание» региональных телеканалов, падение рекламы, управленческий застой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер