Теперь на частоте 107,7 FM можно услышать Relax FM. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Радио Шансон» прекратило вещание в Новосибирске. Теперь на частоте 107,7 FM можно услышать Relax FM.

— Relax FM уникален для российской радиоиндустрии. В эфире транслируются композиции, которые не услышишь ни на одной другой радиостанции. Такая музыка ассоциируется с путешествиями и приятными встречами, дарит положительные эмоции и наполняет энергией, — говорится на сайте Relax FM.

Столица Сибири присоединилась к сети вещания Relax FM 31 декабря. А из списка городов вещания «Радио Шансон» Новосибирск исчез.

Напомним, что в декабре 2021 года после 30-летнего вещания закрыли телестанцию «Мир». Причин для закрытия оказалось много: переход на цифровое телевидение, «выдавливание» региональных телеканалов, падение рекламы, управленческий застой.

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