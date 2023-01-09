В Новосибирске гвардейцы заманили вора в ловушку деньгами

Мужчина вломился в точку быстропита, где украл телефон и деньги. Фото: АБ ГВАРДИЯ

В Новосибирске на новогодних праздниках произошла забавная поимка воришки. 6 января мужчина ограбил точку быстропита на улице Трикотажной и сбежал. Но потом сам вернулся на место преступления…по просьбе охраны. Подвела грабителя жажда легкой наживы.

— Прибывшие на место бойцы ГБР увидели выбитую дверь и разбросанные внутри киоска вещи. Внутри уже никого не было — натворив дел, взломщик успел убежать. На место происшествия был вызван сотрудник закусочной. При осмотре помещения выяснилось, что помимо разбитого стекла входной двери результатом визита непрошеного гостя стала пропажа недорого кнопочного телефона и 3 000 рублей из кассы. Все происходившее внутри попало на камеры видеонаблюдения, — рассказали в агентстве безопасности ГВАРДИЯ.

Но вернулся назад, польстившись на вознаграждение. Фото: АБ ГВАРДИЯ

Чтобы поймать воришку гвардейцы решили пойти на хитрость. Они позвонили на украденный телефон и пообещали вознаграждение в пять тысяч за его возвращение. Предвкушая легкие деньги грабитель не думая согласился на встречу. Через 10 минут его уже задержали прямо с уликой на руках и передали в полицию.

— Установлена причастность задержанного к двум эпизодам краж мобильных телефонов в Ленинском и Октябрьском районах. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 Ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под стражей, — сообщили в областном МВД.

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