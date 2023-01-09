Туриста из Новосибирска убило лавиной на Поднебесных зубьях в Кемеровской области

Туриста из Новосибирской области накрыло лавиной на склоне горы в Поднебесных зубьях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Туриста из Новосибирской области накрыло лавиной на склоне горы в Поднебесных зубьях. Это туристический район в горах Кузнецкого Алатау, расположенный на границе Кемеровской области и Хакасии. Он приехал туда кататься на снегоходах вместе с другом.

— Одного мужчину 48 лет заблокировало снегом. Спасатели извлекли его из-под снега, но спасти его не удалось, из-за серьёзных травм, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Кузбасс».

Тело 48-летнего мужчины транспортировали до станции Лужба, затем сопроводили до станции Междуреченск и передали сотрудникам полиции.

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