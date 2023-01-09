Новосибирская команда киберспортсменов стала призерами чемпионата мира

Новосибирские киберспортсмены заняли третье место на чемпионате мира. Фото: ЧС-ИНФО

Сборная России, состоящая из новосибирцев, заняла третье место в чемпионате мира по киберспорту. Проходил турнир в конце декабря 2022 года в Индонезии на Бали. Один из участников команды — 22-летний Николай Шамов рассказал, как шла подготовка к чемпионату, и, как геймерам удалось подняться с предпоследнего на третье место.

— В апреле ездили в столицу Румынии Бухарест на коммерческий турнир Major. Честно говоря, выступили там плохо, заняли предпоследнее место. Это была наша первая поездка в другую страну. С тех пор многое поменялось. Тот опыт нам пригодился. На Бали мы приехали уже более расслабленными, не чувствовалось излишнего волнения и мандража. Хоть мы и сыграли в Румынии неудачно, но получили опыт и, как ни странно, некоторую уверенность, — рассказал Шамов в беседе с «ЧС-ИНФО».

По словам геймера, за 8 месяцев, которые прошли между турниром в Бухаресте и чемпионатом мира, команда много тренировалась, меняла стратегии и тактики, а также тестировали новые схемы игры. Секрет скачка с предпоследнего места до призового — в работе.

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