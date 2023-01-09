В Новосибирской области выявили четыре очага кори

Четыре очага кори зафиксировали в городе Бердск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре очага кори зафиксировали в городе Бердск. Первые случаи заболевания выявили еще до Нового года.

Как сообщает сайт «Бердск-Онлайн» со ссылкой на главного врача Бердской ЦГБ Елену Тоцкую, борьбу с заразой они ведут вместе с представителями Роспотребнадзора.

− Есть госпитализированные дети. Также мы проводим «подчищающую иммунизацию», − рассказала Елена Тоцкая.

Однако, по словам главврача, далеко не все родители планируют ставить прививки от кори своим чадам. Хотя стоит отметить, что это опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу.

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