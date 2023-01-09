Новосибирский сервис качества воздуха AirVoice приостановил работу

Сервис приостановил работу до февраля.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сервис AirVoice, благодаря которому можно было отследить уровень качества воздуха в Новосибирске, взял временную паузу. По данным разработчика, работа сервиса приостановилась до февраля.
— В настоящее время мы меняем формат предоставления информации, увеличиваем количество городов на карте и запускаем глобальный прогноз качества воздуха, — сообщили на странице сервиса.
В AirVoice пояснили, что сейчас заняты уточнением требований к публикации данных измерений качества воздуха.
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