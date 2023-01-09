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НовостиОбщество9 января 2023 10:13

Новосибирский сервис качества воздуха AirVoice приостановил работу

Паузу сервис взял до февраля
Надежда КАСЬЯНОВА
Сервис приостановил работу до февраля.

Сервис приостановил работу до февраля.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сервис AirVoice, благодаря которому можно было отследить уровень качества воздуха в Новосибирске, взял временную паузу. По данным разработчика, работа сервиса приостановилась до февраля.

— В настоящее время мы меняем формат предоставления информации, увеличиваем количество городов на карте и запускаем глобальный прогноз качества воздуха, — сообщили на странице сервиса.

В AirVoice пояснили, что сейчас заняты уточнением требований к публикации данных измерений качества воздуха.

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