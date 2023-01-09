Под Новосибирском взрыв газа и пожар уничтожили деревянный дом

В Искитиме взрыв газа и пожар полностью уничтожил дом из бруса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Искитиме взрыв газа и пожар полностью уничтожил дом из бруса. ЧП случилось вечером 1 января. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов на оперативном совещании при губернаторе региона.

— Сообщение о происшествии поступило в 21:33. Первый пожарный расчет был на месте спустя шесть минут. К тому моменту дом полностью был охвачен огнем, произошло полное обрушение. Хозяин дома получил ожог пламенем, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Площадь пожара составила 144 квадратных метра. Открытое горение удалось ликвидировать за десять минут.

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