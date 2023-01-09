В травмпунктах Новосибирска прокомментировали ситуацию в день жестянщика 9 января

Новосибирск 9 января превратился в каток.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске 9 января 2023 года случился день жестянщика. Из-за резкого похолодания после оттепели город превратился в каток. При таких условиях велик риск упасть и получить травмы. КП-Новосибирск позвонила в местные травмпункты и узнала, наблюдается ли в них наплыв пациентов.
Как ни странно, резкого увеличения количества пострадавших из-за гололеда именно сегодня нет.
− К нам много людей поступает. Не именно сегодня, а регулярно, пока снег лежит. Каждый день приходит очень много народу. С переломами, растяжениями, − сообщили КП-Новосибирск в травматологическом пункте больницы №25.
Также мы пообщались с работником травмпункта на улице Залесского.
− Сегодня у нас не было пациентов, пострадавших из-за гололеда. Может быть, дальше пойдут, я пока еще не знаю. Но на этот час гололедных не было, − рассказали КП-Новосибирск в отделении ГКБ №1.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер