В травмпунктах Новосибирска прокомментировали ситуацию в день жестянщика 9 января

Новосибирск 9 января превратился в каток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 9 января 2023 года случился день жестянщика. Из-за резкого похолодания после оттепели город превратился в каток. При таких условиях велик риск упасть и получить травмы. КП-Новосибирск позвонила в местные травмпункты и узнала, наблюдается ли в них наплыв пациентов.

Как ни странно, резкого увеличения количества пострадавших из-за гололеда именно сегодня нет.

− К нам много людей поступает. Не именно сегодня, а регулярно, пока снег лежит. Каждый день приходит очень много народу. С переломами, растяжениями, − сообщили КП-Новосибирск в травматологическом пункте больницы №25.

Также мы пообщались с работником травмпункта на улице Залесского.

− Сегодня у нас не было пациентов, пострадавших из-за гололеда. Может быть, дальше пойдут, я пока еще не знаю. Но на этот час гололедных не было, − рассказали КП-Новосибирск в отделении ГКБ №1.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber