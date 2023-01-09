Новосибирский суд оставил в силе штраф в 106 миллионов генподрядчику ЛДС за срыв сроков строительства

Генподрядчик должен будет выплатить многомиллионный штраф за срыв сроков строительства ЛДС. Фото: правительство НСО

Генподрядчик, занимающийся строительством новой ледовой арены в Новосибирске, попытался обжаловать многомиллионный штраф за срыв сроков, но суд оставил иск без удовлетворения.

— Административного наказания в виде штрафа в 106,7 миллионов рублей оставлено без изменения, жалоба и дополнения к ней — без удовлетворения, — сообщили в Кировском районном суде.

В суде пояснили, что срок контракта на строительство ЛДС истек 31 августа 2022 года. Однако на 1 сентября объем выполненных работ составлял всего лишь 46%. За это генподрядчику и назначили штраф.

Напомним, что на многократный перенос сдачи ЛДС обратил внимание в Генпрокуратуре РФ. Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что это может быть связано с ослаблением контроля со стороны властей. Вопрос о постоянном срыве сроков был поднят на заседании Совета при полпреде Президента РФ в СФО.

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