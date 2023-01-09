«Стыдно за наши дороги!»: В Новосибирске гостья из Хабаровска сломала руку, поскользнувшись у НОВАТа

В Новосибирске гостья из Хабаровска сломала руку, поскользнувшись у НОВАТа. . Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поездка на новогодние праздники в Новосибирск обернулась неприятностью для жительницы Хабаровска. Гуляя по городу, женщина поскользнулась и упала. Результат – перелом руки.

– К нам приехала гостья из Хабаровска, посмотреть новогодний город. Накануне отлёта сестра гуляла с ней около оперного театра. В результате гостья наша поскользнулась и упала. Получила перелом запястья правой руки, лучевой кости со смещением, – рассказала КП-Новосибирск знакомая пострадавшей.

По словам сибирячки, произошел инцидент вечером 5 января. Женщина сразу же обратилась в травмпункт. Там ей оказали помощь.

– Ужасно стыдно за состояние наших дорог, – вздыхает знакомая пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина сломала обе ноги, упав на площади Ленина

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер