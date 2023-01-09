«Стыдно за наши дороги!»: В Новосибирске гостья из Хабаровска сломала руку, поскользнувшись у НОВАТа

В Новосибирске гостья из Хабаровска сломала руку, поскользнувшись у НОВАТа. .
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Поездка на новогодние праздники в Новосибирск обернулась неприятностью для жительницы Хабаровска. Гуляя по городу, женщина поскользнулась и упала. Результат – перелом руки.
– К нам приехала гостья из Хабаровска, посмотреть новогодний город. Накануне отлёта сестра гуляла с ней около оперного театра. В результате гостья наша поскользнулась и упала. Получила перелом запястья правой руки, лучевой кости со смещением, – рассказала КП-Новосибирск знакомая пострадавшей.
По словам сибирячки, произошел инцидент вечером 5 января. Женщина сразу же обратилась в травмпункт. Там ей оказали помощь.
– Ужасно стыдно за состояние наших дорог, – вздыхает знакомая пострадавшей.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина сломала обе ноги, упав на площади Ленина
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