В Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар в магазине косметики

В Новосибирске загорелся магазин косметики на Красном проспекте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске загорелся магазин косметики, расположенный по адресу Красный проспект, 85. ЧП произошло в понедельник, 9 января.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что магазин является пристройкой к жилому дому. Огонь объял косметическую продукцию, площадь пожара составила 15 метров квадратных.

Четыре сотрудника магазина смогли самостоятельно покинуть горящее строение. В ЧП никто не пострадал.

Пожарные прибыли на место в 14:35. Спустя 9 минут они уже ликвидировали открытое горение. В тушении участвовали 19 человек и шесть единиц техники.

Жильцов дома эвакуировать не пришлось.

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