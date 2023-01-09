В Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар в магазине косметики

В Новосибирске загорелся магазин косметики на Красном проспекте.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске загорелся магазин косметики, расположенный по адресу Красный проспект, 85. ЧП произошло в понедельник, 9 января.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что магазин является пристройкой к жилому дому. Огонь объял косметическую продукцию, площадь пожара составила 15 метров квадратных.
Четыре сотрудника магазина смогли самостоятельно покинуть горящее строение. В ЧП никто не пострадал.
Пожарные прибыли на место в 14:35. Спустя 9 минут они уже ликвидировали открытое горение. В тушении участвовали 19 человек и шесть единиц техники.
Жильцов дома эвакуировать не пришлось.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер