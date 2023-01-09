В Новосибирской области увеличенную пенсию получают 596 тысяч пенсионеров

Увеличенную пенсию получают более 596 тысяч новосибирцев.
Фото: Даниил ОПАРИН
Более 596 тысяч жителей Новосибирской области получили увеличенную пенсию после ее индексации 1 января. В новом году страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 4,8%.
— Стоимость пенсионного коэффициента с 1 января повышается со 118,10 рублей до 123,77 рублей, размер фиксированной выплаты — с 7 220,74 рублей до 7 567,33 рублей, — пояснили в региональном отделении ПФР.
Напомним, что первую пенсию в новом размере новосибирские пенсионеры получили еще в конце декабря 2022 года из-за новогодних выходных. Однако же те, кто получал пенсию через почту, получили ее по графику 3 января.
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