Водитель такси рассказала о самых странных вещах, которые новосибирцы забывают в машине

Девушка-водитель такси, прославившаяся своими подарками клиентам, рассказала, какие вещи они забывают в машине. Фото: стоп-кадр / предоставлено Людмилой Ожанской.

Стало известно, какие самые необычные вещи новосибирцы забывают в такси. Об этом в эфире радио КП-Новосибирск рассказала таксистка Людмила Ожанская, которая прославилась своими подарками-зайчиками для клиентов к Новому году.

– Забывают оставшееся пиво. А потом жалуются на водителей. Двухлитровые, трехлитровые бутылки пива, открытые. Пассажиры звонят в сервис и говорят, что мы чуть ли не украли их. Из самого дорогого – забывали чемодан с вещами или сотовый телефон. Что внутри сумок – мы не проверяем. Если недалеко отъехали, можем сами довезти. Либо отдаем в офис таксопарка, если с нами долго не связывается клиент, – объяснила систему Людмила.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как Людмила Ожанская стала популярной в интернете.

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