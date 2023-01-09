Рейс Новокузнецк — Новосибирск задержали на шесть часов из-за непогоды

Рейс в Новосибирск задержали на шесть часов.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новокузнецке из-за непогоды два рейса в Москву и Новосибирск задержали почти на шесть часов. Об этом в транспортной прокуратуре сообщили в понедельник, 9 января.
— Новокузнецкой транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов, — пояснили в ведомстве.
Вылета ожидают 249 пассажиров, из них 27 детей.
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