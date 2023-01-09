«Сказал, что нужно по делам»: в Новосибирске перед самым Новым годом пропал 51-летний мужчина

Местонахождение мужчины неизвестно с 30 декабря. Фото: ЛизаАлерт

В Новосибирске пропал 51-летний Сергей Брыксин. Мужчина исчез перед самым Новым годом – 30 декабря, сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

− Мужчина в день пропажи уехал. Родным сказал, что ему нужно по делам и что он вернется через некоторое время. Ранее он не пропадал, в полицию не заявляли, − рассказала Алеся Яблонских.

По словам руководителя поискового отряда, в семье Сергея никаких конфликтов не было. Известно, что сибиряк взял с собой мобильный телефон, но с 30 декабря он вне зоны доступа.

− Коллеги по работе и друзья не знают, где может находиться Сергей. Искали в больницах, моргах и реабилитационных центрах – нигде его нет, − добавила Алеся Яблонских.

Приметы мужчины: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза.

Был одет в черную удлиненную куртку, темно-синие штаны, черные ботинки и темно-синюю шапку.

Если вам известно, где находится Сергей Брыксин, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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