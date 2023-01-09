Соблазнился вознаграждением: в Новосибирске гэбээровцы поймали воришку с поличным

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Самым курьезным событием стала успешно реализованная спецоперация по поимке злоумышленника: «гвардейцам» пришлось проявить смекалку и применить хитрость.

6 января в 3.58 в дежурную часть ГВАРДИИ поступила информация о проникновении неизвестного в павильон быстрого питания на улице Трикотажной. Прибывшие через 4 минуты на место бойцы экипажа ГБР-72 Агентства Безопасности увидели выбитую дверь и разбросанные вещи. Внутри уже никого не было: натворив дел, взломщик успел убежать.

На место происшествия был вызван сотрудник закусочной. При осмотре помещения выяснилось, что помимо разбитого стекла входной двери результатом визита непрошеного гостя стала пропажа недорогого кнопочного телефона и 3000 рублей из кассы. Все происходившее внутри попало на камеры видеонаблюдения, поэтому у «гвардейцев» появилось изображение злоумышленника.

Украденный мобильный телефон дал возможность поймать вора по горячим следам, и бойцы ГБР ей воспользовались. Позвонив на телефон с личного номера, «гвардейцы» пообещали воришке денежное вознаграждение за возврат телефона - 5 тысяч рублей. Прельстившись возможностью легкого заработка, тот не торгуясь согласился на встречу.

Через 10 минут правонарушитель был опознан и задержан с ключевой уликой на руках - украденным телефоном, а затем передан в отдел полиции Дзержинского района. Особую пикантность ситуации придает то, что павильон, подвергшийся грабежу, в момент правонарушения не находился под охраной. Информация о проникновении поступила в дежурную часть ГВАРДИИ от третьих лиц.