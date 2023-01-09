«У меня больше родных не осталось»: сибирячка ищет тетю, которую никогда не видела

На фото - Фёдор Никитович Панкевич вместе с бабушкой Татьяны. Фото: предоставлено Татьяной ЛОГВИНЕНКО.

Татьяна Логвиненко из села Ордынское Новосибирской области обратилась за помощью в редакцию КП-Новосибирск: она ищет тетю, которую никогда не видела.

- Моя мама - Людмила - родилась 6 августа 1953 года. Когда она была еще совсем маленькой, дедушка с бабушкой развелись. Почему - я не знаю. Мой дед - Фёдор Никитович Панкевич 1919 года рождения - уехал в Криводановку, там женился на другой женщине, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Фёдор Никитович Панкевич разаелся с бабушкой Татьяны. Фото: предоставлено Татьяной ЛОГВИНЕНКО.

В новой семье родилась дочка - девочку назвали Русланой.

- Ее точную дату рождения я не знаю: ориентировочно - 1965 год, - говорит Татьяна. - Моя мама пробовала найти Руслану, писала в село, но так и не нашла.

Мама Татьяны умерла в 2020 году, но сибирячка поиски не забросила.

- Я пробовала в соцсетях писать Русланам из Новосибирской области нужного возраста, но не нашла тетю. Возможно, она сменила фамилию, переехала в другой регион, - говорит Татьяна. - Я очень хочу ее найти: родных со стороны мамы у меня больше не осталось. Мечтаю познакомить тетю с моим мужем и детьми, побывать на могиле дедушки.

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете о судьбе Русланы, свяжитесь с редакцией КП-Новосибирск по номеру 8-913-068-56-72. Мы обязательно все передадим Татьяне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер