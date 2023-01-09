На Новосибирскую область надвигаются аномальные морозы до -40 градусов

Местами прогнозируют до -40 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

На первой рабочей неделе 2023 года Новосибирская область окажется во власти крепких морозов. Местами ночные температуры будут достигать -40 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, во вторник, 10 января, температура ночью может опуститься до -38 градусов. Днем обещают -24…-29, местами до -34.

Ночью в среду синоптики прогнозируют -40 градусов мороза в некоторых районах области. В дневное время – до -31.

Ночь четверга тоже выдастся морозной, столбик термометра может опускаться до отметки -40 градусов. Днем будет теплее – до -27, по западу -15...-20.

В интернете распространилась информация, что в Новосибирской области может похолодать до -45. Однако такие морозы придут в соседнюю Томскую область.

– Мы ждем понижения до -40. А по Томской области будет до -45, – сообщили КП-Новосибирск в Гидрометцентре.

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