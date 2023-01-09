Двое новосибирцев на снегоходах чуть не утонули в Оби на новогодних праздниках

Двое новосибирцев чуть не утонули в Оби, катаясь на снегоходах. Фото: Спасатели МАСС.

Спасатели помогли двум жителям Новосибирского района на снегоходах выбраться из полыньи. Они застряли там во время катания по льду Оби в 30 метрах от берега.

О случае, произошедшем 5 января, в ходе оперативного совещания в правительстве региона доложил начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Застрявших посреди реки экстремалов вытащили специалисты аварийно-спасательной службы. Помощь врачей не потребовалась.

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