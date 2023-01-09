В двух районах Новосибирской области отменили подвоз школьников из-за снега и гололеда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 января ученики не попали в школы в двух районах Новосибирской области. Произошло это из-за плохой погоды: гололеда и сильного снега.

– Подвоз школьников отменен в Искитимском и Тогучинском районах из Дзержинского, Дубинки, Нижнего Коена, Харино, Мостов, Мокурушино, Колтырака, – говорится в сообщении ТУАД.

Известно, что в Искитимском районе в школы не попали 38 учеников. А в Тогучинском – 21. Школы, до которых не получилось довезти детей, находятся в селах Верх-Коен, Усть-Чем, Степногутово.

Техника, отметили в ТУАД, везде исправна. Проезд уже обеспечили.

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