68 пьяных водителей поймали в Новосибирске на новогодних праздниках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске за выходные дни, с 1 по 8 января, задержали 68 пьяных водителей. Об этом рассказали в ГИБДД по городу. Сотрудники Госавтоинспекции несли службу в усиленном режиме на новогодних праздниках.

– 24 человека задержали за управление машинами в состоянии опьянения, 34 за отказ от прохождения медосвидетельствования на опьянение. 10 водителей задержали за управление авто в состоянии опьянения или за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения повторно, – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

В ГИБДД напомнили, что пьяное вождение карается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок до 2-х лет. За повторное такое нарушение грозит уголовная ответственность. Она предусматривает лишение свободы до двух лет, штраф до 300 тысяч рублей и лишение прав на 3 года.

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