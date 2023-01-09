В Новосибирске рано утром иномарка сбила пешехода

Пешехода сбил автомобиль «Тойота Калдина». Фото: стоп-кадр из видео / ЧП Новосибирск

В понедельник, 9 января, иномарка наехала на пешехода при повороте с улицы Пархоменко на Станиславского. ДТП произошло в 6:40 утра.

Пешехода сбил автомобиль «Тойота Калдина», сообщили в группе «ЧП Новосибирск». Как видно на записи с камеры видеорегистратора, удар был не слишком сильным. Человека, предположительно мужчину, сбило с ног, но он практически сразу поднялся и подошел к машине.

Как дальше развивались события – неизвестно. Также нет информации, понадобилась ли сбитому медицинская помощь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber