Экс-зампрокурора Новосибирской области Турбин полностью признал вину в получении взятки

Экс-зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин (справа) в суде признал свою вину во взяточничестве. Фото: Управление судебного департамента НСО

Экс-зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин в суде признал свою вину во взяточничестве. Об этом стало известно в понедельник, 9 января.

Уголовное дело начали рассматривать в Центральном районном суде Новосибирска. Турбина обвиняют в том, что он получил взятку в крупном размере. Также на скамье подсудимых оказался Сергей Белоус – предполагаемый посредник.

Как сообщили в Управлении судебного департамента региона, уже оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств.

Следующее судебное заседание должно состояться 8 февраля.

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