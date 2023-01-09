Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом, который ехал в Новосибирск, выросло до 5-ти человек.Фото: СК РФ по Алтайскому краю.
Выросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся в Алтайском крае автобусом. Маршрут с 54 пассажирами ехал из Казахстана в Новосибирск. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел в кювет.
– Пять человек, в том числе, 12-летняя девочка получили ушибы мягких тканей. Никому из людей госпитализация не потребовалась, – сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.
По факту ЧП проводится доследственная проверка. После нее примут решение в соответствии с законом.
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