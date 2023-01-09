Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом, который ехал в Новосибирск, выросло до 5-ти человек.Фото: СК РФ по Алтайскому краю.

Выросло число пострадавших в ДТП с перевернувшимся в Алтайском крае автобусом. Маршрут с 54 пассажирами ехал из Казахстана в Новосибирск. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел в кювет.

– Пять человек, в том числе, 12-летняя девочка получили ушибы мягких тканей. Никому из людей госпитализация не потребовалась, – сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. После нее примут решение в соответствии с законом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автобус с 54 пассажирами, ехавший из Казахстана в Новосибирск, перевернулся на трассе в Алтайском крае

Есть пострадавшие (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер