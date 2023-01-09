С 8 до 10 увеличили число вагонов в электричке Новосибирск-Татарск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области увеличили число вагонов в электричке, следующей по маршруту Новосибирск-Татарск. Произошло это из-за востребованности электропоезда. Информацию о таком изменении озвучили на оперативном совещании в правительстве 9 января.

– Во время Рождества произошло перенаселение электропоезда, – рассказал министр транспорта НСО Анатолий Костылевский.

Теперь в будние дни будет работать состав в 8 вагонов, а вот в выходные – в 10. Новый 10-вагонный состав, по информации Минтранса, выйдет на линию в конце второго квартала 2023 года.

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