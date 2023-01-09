Под Новосибирском в смертельном ДТП погибла 50-летняя женщина-пешеход

В аварии погибла 50-летняя женщина-пешеход. Фото: ГИБДД НСО.

В Коченевском районе 33-летняя водитель за рулем Mitsubishi Outlander сбила 50-летнюю женщину пешехода. Смерть наступила мгновенно. Трагедия произошла поздно вечером 8 января, сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области.

Водитель иномарки ехала со стороны Новосибирска в Омск, и на 34 километре Северного обхода переехала женщину, которая переходила дорогу.

В полиции проводят проверку по факту аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber