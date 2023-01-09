В Новосибирске перекрытие улицы Планировочной продлили до 4 апреля

В Новосибирске продлили перекрытие участка улицы Планировочной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске до 4 апреля будет перекрыта улица Планировочная. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС.

Ранее в мэрии города сообщали о том, что улицу откроют для движения автомобилей уже 1 апреля. Эта же информация осталась в сервисе «Яндекс Карты».

Напомним, перекресток с Планировочной на улицы Ватутина и Широкую перекрыли из-за строительства развязки на площади Труда в связи с возведением четвертого моста.

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