В Новосибирске сразу 2 автобуса застряли в сугробах на дороге рядом с конечной остановкой

В Новосибирске сразу 2 автобуса застряли в сугробах на проезжей части рядом с конечной остановкой. Фото: стоп-кадр.

В понедельник, 9 января, в Новосибирске сразу 2 автобуса увязли в сугробах рядом с остановкой. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

– 2 автобуса №5 застряли в сугробах рядом с конечной остановкой «Дюканова», – написали в группе «АСТ-54».

Очевидцы добавили, что автобусы застряли в сугробах еще в 8 утра. Из снежного месива они смогли выбраться лишь к 11:30. После чего вернулись на маршруты.

Подписчики в комментариях возмутились дорожной обстановкой. Они отметили, что улицы города не чищены от снега.

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