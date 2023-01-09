В Новосибирске сразу 2 автобуса застряли в сугробах на дороге рядом с конечной остановкой

В Новосибирске сразу 2 автобуса застряли в сугробах на проезжей части рядом с конечной остановкой. Фото: стоп-кадр.
В понедельник, 9 января, в Новосибирске сразу 2 автобуса увязли в сугробах рядом с остановкой. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
– 2 автобуса №5 застряли в сугробах рядом с конечной остановкой «Дюканова», – написали в группе «АСТ-54».
Очевидцы добавили, что автобусы застряли в сугробах еще в 8 утра. Из снежного месива они смогли выбраться лишь к 11:30. После чего вернулись на маршруты.
Подписчики в комментариях возмутились дорожной обстановкой. Они отметили, что улицы города не чищены от снега.
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