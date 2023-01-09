В Новосибирске двое парней угнали авто вместе с водителем и получили условный срок

Молодые угонщики силой отняли у водителя авто Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Новосибирске суд пожалел 19-летнего и 20-летнего парней, которые избили водителя и отняли его автомобиль. Конфликт случился вечером 27 июля 2022 года у дома на улице Героев Революции в Первомайском районе.

Молодые люди в тот день напились и заметили автомобиль «ВАЗ-21099» с водителем внутри. Они набросились на него. Избили его руками и ногами, силой пересадили на заднее сидение и угнали авто с мужчиной внутри.

В пути продолжили избивать водителя. Через три километра на улице Аксенова автомобиль остановили сотрудники «Росгвардии» и задержали угонщиков. Потерпевший отправился в больницу. Врачи диагностировали у него множественные кровоизлияния и кровоподтеки на лице, а также травму ключицы.

Следователи возбудили уголовное дело о грабеже и угоне группой лиц с применением насилия. Подозреваемых поместили в СИЗО.

- Подсудимые признали вину, написали явку с повинной. В досудебном порядке компенсировали моральный ущерб, выплатив потерпевшему 50 тысяч рублей. Ранее не были судимы, официально не работали. Суд назначил каждому 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова. – Приговор в законную силу не вступил.

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