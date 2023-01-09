Фото и видео гололеда, сковавшего Новосибирск утром 9 января, показали в соцсетях

В Новосибирске наступил день жестянщика. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Жуткий ветер и гололед на дорогах сносят новосибирцев с пути в первый рабочий день 2023 года. Утром 9 января горожане добираются до офисов почти вслепую: ветер поднимает метель, а дороги намертво сковывает льдом после ночного потепления.

Нулевая видимость на дамбе ГЭС. Фото: кадр из видео, предоставленного Светланой Каверзиной.

Ночная слякоть застыла, и город превратился в каток. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Из-за переменчивой погоды цены на такси взлетели в два раза, потому что город превратился в каток. Напомним, буквально накануне сибирякам на головы еще падали сосульки.

Жуткие пробки на площади Труда. Фото: Электронный город / АСТ-54.

Новосибирские улицы сковало пробками: виной тому и первый рабочий день, и заносы на дорогах. Синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду, а в течение дня ожидают резкое похолодание до - 28 градусов.

Дворники принялись за работу еще ночью. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

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