Стало известно, когда похоронят 33-летнего многодетного отца, убитого в Новосибирске. Фото: "Бюро находок" // "Моя Первомайка".

Названа дата прощания с 33-летним Михаилом Кравченко, убитым в Новосибирске. Многодетного отца нашли застреленным в собственной машине.

– Прощание состоится 10 января в 15:00 в Храме на Одоевского 32, – написали родственники Михаила в соцсетях.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мужчина не вернулся из командировки, а его жена забила тревогу. К поискам подключились волонтеры и полиция. Сначала в сугробе нашли телефон пропавшего. А в ночь на 7 января обнаружили тело новосибирца. Его застрелили. Сообщалось, что выстрел могли принять за фейерверк.

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