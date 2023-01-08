Вода заливает подъезд: в Искитиме Новосибирской области прорвало трубу в жилом доме

В жилом доме в Искитиме произошла коммунальная авария. Фото: стоп-кадр из видео / ЧП Новосибирск

В городе Искитим Новосибирской области произошла коммунальная авария в жилом доме. Об этом сообщил местный житель в группе «ЧП Новосибирск».

Это произошло по адресу Северный микрорайон, 10. По словам мужчины, там прорвало трубу на батареях. В результате один из подъездов начала заливать вода.

Сибиряк добавил – аварию устраняет ЖЭУ Центральное.

− Слава Богу, что на улице не -37 градусов мороза, − отметил автор поста.

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