На Алтае показали фото «парящего» Телецкого озера

На Алтае запечатлели красоту Телецкого озера. Фото: Алтайский биосферный заповедник

На Алтае запечатлели красоту Телецкого озера, окруженного пушистыми снегами. Снимки появились в группе Алтайского биосферного заповедника «ВКонтакте».

Как пишет «Толк», местные пейзажи сфотографировал сотрудник заповедника Александр Лотов. Он показал, как над озером стоит легкая дымка, а камни на берегу покрыты снежными шапками.

От такой красоты захватывает дух.

От красоты местных пейзажей замирает сердце. Фото: Алтайский биосферный заповедник

− Телецкое озеро славится своими роскошными пейзажами. Причем снимки получаются впечатляющими как летом, так и в зимнее время, − рассказали журналисты.

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