Снег свернулся в рулоны: в Алтайском крае сфотографировали необычную природную аномалию

Поле покрылось снежными «рулонами» в Алтайском крае. Фото: Бийск – мой город

Жители села Антипино в Тогульском районе Алтайского края заметили необычное явление. Поле покрылось снежными «рулонами» небольшого размера. Об этом пишет Amic.

Фотография появилась в группе «Бийск – мой город» в социальной сети «ВКонтакте». Может показаться, что комки из снега слепил кто-то из местных жителей. Но на снимке человеческих следов нет.

Как объяснили журналисты издания, такие «рулоны» появляются под воздействием ветра.

− Для того, чтобы снег свернулся в подобные цилиндры, нужно сразу несколько условий: сильный ветер, ровная поверхность, свежий снег и не очень большие морозы, − отметили в публикации.

В некоторых случаях могут образовываться «рулоны» высотой около одного метра.

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