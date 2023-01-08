От +1 до -32: новосибирцев предупредили о температурных качелях на первой рабочей неделе

Новосибирцев ждут температурные качели на первой рабочей неделе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первая рабочая неделя в 2023 году станет настоящим адом для метеозависимых новосибирцев. Температура воздуха будет то повышаться, то понижаться. Расскажем, какие сюрпризы для местных жителей готовит погода с 9 по 15 января.

По данным сервиса Gismeteo, ночью в понедельник синоптики обещают -24 градуса мороза. Днем потеплеет до +1 градуса. Будет пасмурно, возможен снег с дождем.

Вторник, среда и четверг будут морозными. Днем – до -28 градусов, а ночью температура может понижаться до отметки -32 градуса.

В пятницу, 13 января, морозы немного спадут. В ночное время обещают -22, в дневное – до -14.

В субботу и воскресенье потеплеет до -10 градусов. Ночью прогнозируют -13.

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