Людей зажало в салоне: под Новосибирском столкнулись две легковушки

После столкновения двух человек зажало в салоне. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Утром 8 января в Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием двух легковушек. После столкновения двух человек зажало в салоне, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла на 100-том километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». В каждом авто находились водитель и один пассажир.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Двоим потребовалась помощь спасателей, так как самостоятельно выбраться из искореженной машины они не могли.

Сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. После их передали медикам.

− Всех четверых пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу, − рассказали в публикации.

Спасательная операция длилась 25 минут.

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