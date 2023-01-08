В Заельцовском районе Новосибирска «Лада Гранта» врезалась в столб

Автомобиль «Лада Гранта» влетел в столб в Заельцовском районе. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

В воскресенье, 8 января, автомобиль «Лада Гранта» влетел в столб в Заельцовском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

ДТП произошло в 12:30 на улице Жуковского. За рулем сидел 30-летний мужчина. У дома №9 он по неизвестной причине наехал на световую опору.

В результате аварии пострадали два человека – сам водитель и 30-летняя пассажирка. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На место прибыл экипаж ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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