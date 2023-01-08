В Новосибирске построят дома для аварийных переселенцев за 548 миллионов рублей

Дома для аварийных переселенцев построят в Ленинском районе Новосибирска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дома для аварийных переселенцев построят в Ленинском районе Новосибирска. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Объект закупки обозначен следующим образом – «Выполнение работ по строительству объекта: «Жилые дома по улице Степной, 262а в Ленинском районе. II этап строительства».

Начальная цена контракта составляет 548,3 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 января.

Как указано в протоколе начальной (максимальной) цены муниципального контракта, деньги возьмут из двух источников. Так, чуть больше 233 миллионов выделят из областного бюджета, еще 315 миллионов – из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Подрядчик должен завершить строительные работы до конца 2023 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на Степной, 262а строится 10-этажный дом для переселенцев из аварийного жилья.

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